Vino, la Toscana è sesta in Italia per produzione.

Firenze, 6 aprile 2025 -quarta inper superficie dedicata alla coltivazione di uva da, 52.799 ettari, il 4,7% del totale, superiore alla media nazionale, 4,1%. Per quanto riguarda invece la, sesto posto con 2,7 milioni di ettolitri, pari al 5,7% del datono dove il totale ammonta a quasi 48 milioni. E' quanto emerge dal focus Censis Confcooperative sull'del, diffuso in occasione dell'apertura di Vinitaly a Verona. Ma c'è anche un primato: quello di Castellina in Chianti (Siena), il comune che presenta la quota di superficie vitivinicola dedicata alladi vini Dop più alta d', pari al 76,2%. A seguire San Gimignano (Siena) con il 75,5% e Manduria (Taranto) con il 74,4. Poi di nuovocon Montespertoli (Firenze) 73,6%, e ancora la provincia di Siena con Montalcino.