Santa Margherita un' aiuola per non dimenticare le donne vittime di violenza

Santa Margherita Ligure, dove è stata svelata, alla presenza di Cristina Mostosi, la targa a corredo della nuova aiuola di Iris in memoria della sorella Paola e di tutte le altre donne vittime di violenza. Genovatoday.it - Santa Margherita, un'aiuola per non dimenticare le donne vittime di violenza Leggi su Genovatoday.it Inaugurazione toccante e partecipata stamattina, domenica 6 aprile, 2025, a Villa Durazzo aLigure, dove è stata svelata, alla presenza di Cristina Mostosi, la targa a corredo della nuovadi Iris in memoria della sorella Paola e di tutte le altredi

‘Santa’: “Una Iris per non dimenticare” - Santa Margherita Ligure aderisce al progetto botanico “Una iris per non dimenticare Paola Mostosi e tutte le altre donne vittime di violenza - Collezione iris Luigi Mostosi”. Domenica 6 aprile alle or ... (msn.com)

