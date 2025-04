Maltrattamenti condannato per aver impedito alla moglie di lavorare

Le varie forme in cui si manifesta il patriarcato sono oggi al centro di un vasto e acceso dibattito. E in materia ulteriore benzina sul fuoco la getta una nuova pronuncia della Cassazione, secondo cui è penalmente responsabile il marito che, esercitando violenza sulla moglie, la priva della possibilità di lavorare, di ottenere uno stipendio e di rendersi economicamente autonoma. La sentenza che qui interessa è la n. 12444 dello scorso 31 marzo: ne parliamo perché indica lo specifico reato in cui incappa il partner eccessivamente geloso o possessivo, suggerendo – quindi – quali sono i limiti che, se superati, integrano un abuso domestico perseguito dalla legge. La vicenda in breve e il rilievo dell'abitualità del comportamento. Nel caso giunto fino alla Suprema Corte una donna, per molti anni, aveva subìto i condizionamenti del marito, che – in una sorta di ricatto psicologico – le imponeva di non lavorare e non formarsi professionalmente, per badare – invece – alle faccende domestiche.

