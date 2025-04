Roma Juve | Locatelli-Thuram nei pensieri di Tudor a centrocampo? Chi gioca davanti alla difesa questa la decisione dell’allenatore

JuventusNews24Roma Juve: Locatelli-Thuram nelle idee di Tudor a centrocampo? Chi gioca davanti alla difesa, questa la scelta del tecnico croatoLo Stadio Olimpico sarà il teatro della sfida fondamentale per la corsa alla prossima Champions League tra la Juve di Igor Tudor e la Roma di Claudio Ranieri.Dando uno sguardo alle probabili formazioni della partita, il tecnico croato si affiderà a Khephren Thuram e Manuel Locatelli dal primo minuto anche contro i giallorossi in cabina di regia. Nessun dubbio, dunque, sulla cerniera davanti alla difesa a tre bianconera.PROBABILI FORMAZIONI Roma Juve: LE ULTIME SULLE SCELTE DI TudorLeggi su Juventusnews24.com

