Fan preoccupati per la salute di Roberta Di Padua lei | Ho fatto le analisi

(Di mercoledì 10 luglio 2024) In questo periodo i fan diDisi stanno un po’ preoccupando per la dama a causa del suo aspetto fisico. In tanti, infatti, hanno notato un eccessivo dimagrimento nell’ex protagonista di Uomini e Donne, ragion per cui sono iniziate le domande. La donna aveva già chiarito la faccenda qualche settimana fa ma, a quanto pare, questo non basta ai suoi follower, che continuano ad essere convinti che qualcosa non vada. Allo scopo di chiarire la situazione, allora,haun intervento chiaro e conciso. Ecco perché i fan diDisonoe la risposta di lei Negli ultimi mesiDiha perso molto peso. Lei stessa, un po’ di tempo fa, aveva rivelato di essere dimagrita, un po’ per scelta, ma molto a causa dello stress e di alcuni pensieri che attanagliano la sua mente in questo periodo.