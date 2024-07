Dove lavorare in Italia le 20 migliori aziende per equità e inclusività | la classifica

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Quali sono le? I lavoratori e le lavoratrici hanno risposto: sono le più innovative, quelle in crescita da un punto di vista finanziario, ma soprattutto sono quelle capaci di garantire uno sviluppo positivo ed equo per tutti. Dall’indagine di Great Place to Work, emerge laBest Workplaces for Diversity, Equity e Inclusion 2024. Gli elementi che identificano i luoghiper: l’analisi Larealizzata da Great Place to Work, che ha raggiunto terza edizione, si basa sull’indice DE&I che valuta quanto lesiano all’avanguardia su tre fronti: diversità,e inclusione. I dati parlano chiaro: le organizzazioni che investono sulla strategia DE&I beneficiano di maggiore, più innovazione, facilità nelle assunzioni e minor turnover.