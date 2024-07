Chiara Ferragni l’ha rifatto ancora pioggia di insulti all’hotel che la ospita

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Nel mese di gennaiomenzionò un lussuoso albergo della Val d’Aosta dove soggiornava durante le sue vacanze invernali. La struttura condivise il post dell’influencer ma fu un decisione sbagliatissima, dal momento che fu ricoperta da una valanga die di offese. A distanza di mesi è successa la stessa cosa, a dimostrazione di quanto la gente non abbia dimenticato il caso Balocco e tutti gli altri scandali che si sono poi susseguiti. Questa volta laha provato a sponsorizzare un hotel a 5 stelle a Maiorca, mauna volta la strategia si è rivelato un boomerang per lei e per la stessa struttura.che hato, che secondo “radiogossip” si starebbe frequentando con un medico toscano da un po’ di tempo, è volata a Maiorca per festeggiare con le amiche l’addio al nubilato di Veronica Ferraro.