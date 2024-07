Rula Jebreal non si tiene e la spara grossa | Italia come Iraq o Iran

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 luglio 2024) La polemica, orchestrata dalla sinistra, su RaiNews e sulla presunta mancata informazione in merito all'esito delle elezioni legislative in Francia è stata argomento di dibattito a In Onda, il programma serale condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. A cavalcarla sono stati primae poi Massimo Giannini. Entrambi, infatti, hanno colto l'occasione per andare all'attacco del governo Meloni e della maggioranza. "Ormai, dopo quello che abbiamo visto, mi sento in, in. Cose che accadono solo in Paesi del genere", hanno detto la giornalista palestinese e l'editorialista di Repubblica. Parole, quelle pronunciate in diretta, che hanno creato sgomento. Solo pochi giorni fa, invece,è intervenuta (sempre a In Onda) su Joe Biden e sulla possibilità che presto faccia un passo indietro.