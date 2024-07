Regolamento Spagna-Francia | cosa succede in caso di pareggio Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Ildi, match valevole per la prima semifinale di, competizione continentale in corso di svolgimento in Germania. La selezione allenata da Luis De La Fuente si è confermata la squadra più in palla del torneo anche nella grande sfida contro i padroni di casa e adesso vuole puntare dritta verso la finale. Dall’altra parte la Nazionale transalpina avrà bisogno di sfoderare tutta la propria qualità se vorrà riuscire ad eliminare gli iberici.Ildiprevede che, indial termine dei novanti minuti regolamentari, le due squadre impegnate nel match procedano con la disputa dei tempi supplementari, due da quindici minuti da ciascuno. Qualora la situazione di parità persistesse ulteriormente, a decretare la vincitrice e, dunque, la Nazionale che accederà alla finale di Berlino, sarebbero i calci di rigore.