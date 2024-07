Inchiesta di Genova Semeraro Fondo Icon si oppose alle donazioni a favore di Toti chieste da Spinelli | Così sembra corruzione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) “Robertochiedeva di approvare a livello di CdA questa erogazione. Ricordo che avevamo parlato del fatto che si trattasse di un’associazione No Profit/caritatevole a supporto del giovani che si ispiravano agli ideali del movimento politico legato a Giovanni”. Gliavevano provato a raccontarlaai soci inglesi: dare soldi al movimento diera un po’ come fare beneficenza. Una versione dei fatti che non aveva convinto per nulla il, come ricorda la responsabile italiana Roberta: “Le mie difficoltà derivavano dal fatto che, in generale, vedevamo le erogazioni ai partiti politici come un’attività a rischio, poiché potevano essere considerati, in generale, come possibile, come anche evidenziato nel Modello 231 nelle procedure che avevamo concordato nei patti sociali e nelle procedure di compliance.