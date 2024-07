Il liceo del Made in Italy voluto da Meloni verso il flop Con appena 375 iscritti in tutto il paese non ha i requisiti minimi legali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Ilinrischia per il Governo di essere un vero e proprio boomerang. Con 375in tutta Italia, in pratica lo 0,08% sul totale degli studenti alle scuole superiori, a due mesi dall’avvio dell’anno scolastico, i dirigenti si ritrovano con il problema della formazione delle classi. Rischiano di avere aule semideserte. Le sezioni della scuola secondaria superiore sono costituite con un numero minimo, infatti, stabilito dallo stesso ministero in epoca “gelminiana”, di 27 studenti ma per questo corso sembra impossibile mantenere questo requisito. Per trovare una soluzione, a maggio scorso, si era parlato di una deroga del ministero che, per far partire il nuovo indirizzo, avrebbe concesso la formazione di sezione da diciassette ma poi, non se ne fece nulla.