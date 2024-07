Il cavaliere del drago – Una storia persa nelle pieghe del tempo

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 9 luglio 2024) Basato su un romanzo della Tavola Rotonda, misteriosamente scomparso e miracolosamente ritrovato, Ildelne è l’adattamento a fumetti, edito in Italia dall’eccezionale lavoro di Saldapress che vede un eccezionale Emiliano Tanzillo ai disegni ed Emanuele Airoli alla sceneggiatura. Ildel– Emanuele Airoli, Emiliano Tanzillo; SaldaPress Proprio quest’ultimo, come raccontato nella prefazione, ci racconta di come le gesta deldel, il più misteriosodella tavola rotonda, siano andate perdutedele solo la sua tenacia e dieci lunghi anni di ricerche, abbiano portato i vari frammenti a comporre un quadro abbastanza completo delle gesta di Seguraro. Ildel– Emanuele Airoli, Emiliano Tanzillo; SaldaPress Il nome del protagonista viene, in questa trasposizione a fumetti, trasformato in Sivar ed è un abitante dell’Isola che non sa, situata tra quelle che diventeranno il Regno Unito e l’Irlanda.