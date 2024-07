Direttiva Bolkestein | Regione Abruzzo introduce bando-tipo per rinnovo concessioni demaniali

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 9 luglio 2024) Pescara - La giunta regionale Abruzzese ha preso in mano il processo didellea fini turistico-ricreativi, adottando unche sarà di riferimento per tutti i Comuni della. Questa iniziativa mira a garantire trasparenza e equità nel processo di assegnazione, rispondendo anche alle direttive europee, in particolare alla, che ha richiesto all'Italia di aprire lebalneari a procedure competitive. Iladottato prevede criteri di valutazione delle offerte che considerano specifici indirizzi, tra cui l'imparzialità, la non discriminazione, la parità di trattamento e la massima partecipazione. Sarà fondamentale anche l'adeguata pubblicità delle procedure per garantire la massima trasparenza.