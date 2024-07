Anche l' attrice Salma Hayek si unisce al gruppo di star che dicono basta alla perfezione del colore a tutti i costi E quei fili bianchi diventano manifesto di graceful ageing

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 9 luglio 2024)sial team di perennials che – come Andie Macdowell e Letizia Ortiz – hanno scelto di arrendersidi tinte e riflessanti, abbracciando un atteggiamento più rilassato per quanto riguarda i capelli. A 57 anni, l’messicana ha infatti deciso infatti di lasciar inttravedere nella sua chioma nero corvina alcuninaturali, rari, ma ben visibili. Capelli, perché curarli e valorizzarli sono gesti di libertà X Leggi› Strappare i capelline fa crescere altri? Questo e altri falsi miti dell’haircare › Capellia 30 anni: come mai succede e come coprirlitra i capelli Non teme di mostrarsi al naturale l’, che sembra aver deciso di abbandonare ladi tinte, riflessanti e gloss lasciando liberi alcuninella sua chioma corvina, che lei stessa ha definito in un post Instagram «capelli della saggezza».