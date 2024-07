Pneumatici | a cosa serve il cambio stagionale

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Periodicamente è necessario cambiare le gomme della propria automobile. Ciò è importante non solo per essere in piena regola con le norme vigenti sulle strade italiane, ma anche perché gligiusti rendono la nostra guida più sicura in ogni situazioneOltre alle gomme invernali e a quelle estive, le quali si differenziano per le loro specifiche tecniche, sono disponibili gli efficienti e versatiliall season. Questa tipologia dipermette di viaggiare in ogni periodo dell’anno senza doversi preoccupare del mutamento delle stagioni e delle condizioni meteorologiche. Continuate a leggere per scoprire tutto ciò che c’è da sapere suldelle gomme. Quando si effettua ilOgni anno le istituzioni pubblicano un calendario dove sono pubblicate le date relative aldelle gomme.