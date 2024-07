Perché 8 minuti è il ritardo perfetto

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 8 luglio 2024) Essere ritardatari cronici non è solo una questione di cattiva gestione del tempo; si tratta di una tendenza che ha indiscutibilmente ripercussioni significative sulle relazioni personali e professionali. Arrivare inagli appuntamenti può essere percepito come mancanza di rispetto, affidabilità e considerazione per il tempo degli altri. Una percezione negativa che può danneggiare la fiducia – oltre che la reputazione- creando tensioni nei rapporti sociali e lavorativi. Un recente studio pubblicato sulla rivista Memory & Cognition ha evidenziato come la nostra mente crei una sorta di “illusione temporale”, dove la memoria e la percezione distorta del tempo passato ci inducono a errori di calcolo. Questo fenomeno può essere attribuito a diversi fattori, tra cui l’abitudine di basarci su esperienze passate che non riflettono accuratamente la realtà attuale.