Paolo Bellini la storia del quinto uomo della strage di Bologna

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 –, 71 anni compiuti da poco ed ex terrorista di Avanguardia nazionale è stato condannato in primo grado all'ergastolo nell'aprile del 2022 dalla Corte d'Assise dicomeesecutorealla stazione del 2 agosto 1980. Conosciuto anche come la ‘primula nera’,nato a Reggio Emilia il 22 giugno 1953 secondo figlio di un ufficialeFolgore, segue da subito le orme del padre: espulso dal Movimento Sociale Italiano nel 1971, a 18 anni si addestra come paracadutista. Si avvicina agli ambienti di Avanguardia Nazionale ed il 15 giugno 1975 commette l'omicidio del militante di Lotta Continua Alceste Campanile, per il quale viene riconosciuto colpevole nel 2009, ma prosciolto per prescrizione.