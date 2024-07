Milan Fonseca oggi in conferenza stampa | data orario diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ilè pronto a cominciare una nuova e intensa stagione e lo farà con un nuovo allenatore, Paulo. Il tecnico portoghese, dopo essere sbarcato in Italia nella giornata di sabato e aver preso confidenza con le strutture diello, comincerà la preparazione della squadra in vista del debutto in campionato contro il Torino previsto il 17 agosto., che ha già avuto modo di allenare la Roma in Italia, avrà il compito di sostituire il partente Stefano Pioli., come seguire laIl nuovo allenatore del, Paulo, comincerà la sua esperienza in rossonero con ladi presentazione ai media e ai tifosi della squadra. L’evento è previsto alle ore 11:00 di lunedì 8 luglio e sarà trasmesso intv su Sky Sport 24 eTV, mentre losarà affidato a SkyGo e a Dazn.