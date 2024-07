Mike Heslin l' attore di Lioness morto a 30 anni | i medici non si spiegano le cause

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 8 luglio 2024) La giovane star apparsa nella serie Paramount+ è morta all'età di soli 30e quanto pare inon riescono a spiegarselo L'di Operazione speciale:è purtroppoall'età di 30, tuttavia ia quanto pare non riescono a spiegarne le. Il 2 luglio scorso, l'ha avuto "un improvviso evento cardiaco", come descritto dal marito su Instagram. Nicolas James Wilson ha parlato della vita del suo partner e ha ribadito che non c'è ancora una spiegazione medica per la sua tragica dipartita. Vi riportiamo di seguito il suo messaggio condiviso sui social media: "Il 2 luglio mio marito, il mio migliore amico e la mia anima gemellaè deceduto a causa di .