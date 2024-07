Ginnastica ritmica le convocate dell’Italia per le Olimpiadi | Raffaeli e Farfalle per le medaglie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Emanuela Maccarani, DT della Nazionale di, ha diramato le convocazioni per ledi Parigi 2024 e ha svelato quali saranno le sette ragazze che rappresenteranno l’Italia ai Giochi, in programma dal 26 luglio all’11 agosto. Il Bel Paese scenderà in pedana alla Porte de la Chapelle Arena per puntare in alto sia nel concorso generale individuale che prova a squadre, andando a caccia delle. Sofiacercherà il colpaccio nell’all-around, sfidando tutte le big del circuito come la tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa del Mondo in carica) e la bulgara Stiliana Nikolova (fresca Campionessa d’Europa). La fuoriclasse marchigiana, vice campionessa del mondo e continentale e in carica, ha i mezzi per ambire al podio sul giro completo.