Donatella Rettore | Sono libera Il nuovo album? Sarà spericolato

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nelsingolo Il Senso del Pericolo, prodotto da Luca Chiaravalli –canta di «farfalle nella pancia» e del «non pensare a niente che ti impegni più del solito». Un amore pazzo e leggero, di quelli che ti fanno perdere – appunto – il senso del pericolo. «Vai a sbattere. – continua la cantautrice – Non guardi il semaforo e, se è rosso, passi lo stesso». Una boccata d’aria fresca tra brani che narrano «amori penosi e travagliati». «Il mio è un consiglio. – dice– Vivete l’amore in modo meno traumatico, perché è bello e non capita tutti i giorni. Quando capita bisogna viverlo anche forsennatamente, senza farci caso. Bisogna viverlo in libertà totale». LEGGI ANCHE: Sanremo, La Sad: «Messaggi positivi e linguaggio crudo: vi ricrederete» Da sempre paladina della libertà e dell’ironia, alla fine del suo lyric video lapiazza comunque la frase I don’t want flowers, I want your penthouse (Non voglio fiori, ma il tuo attico).