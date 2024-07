Cure dentali in cambio della promozione dei figli prof condannato

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 8 luglio 2024) AGI - Il Tribunale di Milano haa 2 anni, pena sospesa, per corruzione Roberto Ghidoni,essore ordinario di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Milano, perché tra il 2019 e il 2020, avrebbe ricevuto da un dentista, anche luialla stessa pena, prestazioni gratuite per "un valore di circa 10mila euro", indi raccomandazioni relative "alla carriera universitaria dei" delessionista. La sentenza è stata emessa dalla settima sezione penale lo scorso 2 luglio al termine del processo nato da uno stralcio dell'indagine sui presunti concorsi truccati alla facoltà di medicinaStatale di Milano, coordinata dai pm Carlo Scalas e Eugenia Baj Macario. I giudici, presieduti da Paola Braggion, hanno riqualificato l'imputazione di "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" in quella meno grave di corruzione per l'eserciziofunzione.