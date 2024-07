Captain America | Brave New World il ruolo di Giancarlo Esposito potrebbe essere stato rivelato

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 8 luglio 2024)New, ildiDopola scelta preferita dei fan per diversi ruoli di supereroi/cattivi nel corso degli anni,(Breaking Bad, The Boys, The Mandalorian) si è recentemente unito al Marvel Cinematic Universe in unancora misterioso. Sappiamo chefarà il suo debutto inNew, ma nonostante le foto dal set ci diano una buona visuale del personaggio, non eravamo ancora sicuri di chi interpreterà. Fino a questo momento. Secondo il famoso scooper MTTSSinterpreterà George Washington “G.W.” Bridge! Nei fumetti, Bridge iniziò come membro del gruppo mercenario noto come Wild Pack (in seguito Six Pack), guidato da Cable.