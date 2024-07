Canale Albani ormai senz’acqua Allarme per anatre oche e cigni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ildi nuovo a secco: il Comune ha allertato l’associazione Progetto Ugo perché nei prossimi giorni si prenda cura di papere,presenti lungo il corso d’acqua: secondo l’ultimo censimento gli animali dovrebbero essere una settantina. Lo scenario è identico a quello di una ventina di giorni fa con ilsostanzialmente privo d’acqua – è rimasta solo qualche pozza – e tanti copertoni per camion abbandonati lungo l’argine: uno spettacolo desolante soprattutto in piena stagione turistica. "La mancanza di acqua non è un problema per la sopravvivenza degli anatidi – assicura il presidente dell’associazione-Progetto Ugo Giuseppe Curina – e comunque appena le pozze non saranno più sufficienti, interverremo con cibo e acqua".