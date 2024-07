Calciomercato Parma manovre tra centrocampo e attacco | tutti i nomi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024) E’ appena iniziata una settimana importante sul frontedel. Il club è in continuo contatto con il tecnico Fabio Pecchia per costruire una squadra all’altezza delle aspettative per il massimo campionato italiano. In porta è sempre più vicino l’arrivo Zion Suzuki, estremo difensore classe 2002 di proprietà del Sint-Truiden. La trattativa è in uno stato avanzato e la fumata bianca è attesa a breve. Gli altriSecondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il nome per ilè quello di Gianluca Busio del Venezia. Tentativo anche per Gaetano del Napoli e Yeboah del Rakow.