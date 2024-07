Cagliari svolta nel caso di Francesca Deidda | indagato il marito ha usato il cellulare della donna dopo la scomparsa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 luglio 2024) Igor Sollai, autotrasportatore 43enne di San Sperate neltano, è in stato di fermo con l’accusa di aver ucciso sua moglie. La, 42 anni, èdal 30 maggio scorso e gli investigatori hanno riscontrato diverse incongruenze nel racconto fornito dall’uomo sui giorni precedenti. Sollai non ha denunciato la, ha spiegato ai carabinieri, perché lo aveva già fatto il fratello di lei. E anche perché secondo lui l’allontanamento è stato volontario. «Voleva un periodo di riflessione», avrebbe detto per motivare la sparizione. Ma i militari non hanno ritenuto attendibile la sua versione escludendo ben presto l’ipotesi del suicidio o dell’allontanamento volontario, concentrandosi sui rapporti di coppia all’interno del matrimonio.