Busia fissare termine per progetto esecutivo ponte Stretto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Riguardo alsullo, "si è capito che ildel 31 luglio 2024, inizialmente fissato comeper l'approvazione delè naturalmente irrealistico e va procrastinato. Però nel decreto viene totalmente cancellato e sarebbe opportunoun: averlo è essenziale per valutare lo svolgimento dell'opera". Così il presidente dell'Anac, Giuseppe, ascoltato in ncommissione Ambiente. In merito all'approvazione delche si prevede per fasi costruttive differenti"ha sottolineato che "proprio un'opera come ilsullo" deve avere "ununitariamente considerato, altrimenti si rischierebbe di approvare singole fasi delsenza essere certi che queste fasi vadano a collegarsi l'una con l'altra.