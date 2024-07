Nasconde la coca nel reggiseno Arrestati lei e il compagno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Teneva laina nascosta neled è finita nei guai insieme al. E’ quanto avvenuto l’altra sera intorno alle 21: una coppia di ventenni o poco più è finita in manette con l’accusa di spaccio dopo aver cercato, inutilmente, di disfarsi dello stupefacente e darsi alla fuga. Erano all’incirca le 19,30 quando i carabinieri della compagnia di Pesaro hanno intercettato A.G., 19enne albanese residente a Pesaro, che stava consegnando una dose diina ad un acquirente in via Malpighi, nella zona di Muraglia. Alla vista dei militari il giovane ha accellerato il passo raggiungendo L.T., 20 anni, residente a Vallefoglia, a cui ha consegnato un pacchettino che poi la ragazza ha nascosto nel. Dei due si sono perse le tracce per circa un’ora quando i militari li hanno nuovamente avvistati in piazza Redi e lì è scattato l’arresto.