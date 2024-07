LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Stuyven da solo a -5 dal traguardo

Leggi tutta la notizia su oasport

17.52 Posizione ideale per Turgis e Pidcock, terzo e quarto Lutsenko lancia la volata! 17.51 RIPRESO, FLAMME ROUGE! Parte lungo Healy! 17.50 E hanno guadagnato! Lutsenko adesso a portarsi suall'alba dell'ultimo chilometro! 17.49 Dietro però ci prova Ben Healy (EF Education-Easypost)! Potrebbe riportare i suoi compagni di fuga su di lui, c'è Gee con lui! 17.48 Ormai l'uomo della Lidl-Trek ha la vittoria in pugno quando mancano due chilometri e mezzo! 17.46 Ultimi 5 chilometri,ha ancora 8" di vantaggio. 17.44 Finite le strade bianche. Ora ultimi 6,5 chilometri di asfalto per il ritorno a Troyes.