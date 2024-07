Innovazione Rutelli Anica | Gazometro finalmente fruibile a grande pubblico

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 luglio 2024) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - “Ildi Roma non solo è il più alto d'Europa ma è uno dei posti più singolari al mondo. Un tempo luogo abbandonato al degrado e all'inquinamento, dopo il graduale intervento di bonifica da parte di Eni, negli anni passati, in modo lungimirante è oggi un luogo in cui l'archeologia industriale incontra le nuovissime tecnologie digitali”. Lo ha detto Francesco, presidente di, in occasione della settima edizione di ‘Videocittà 2024', festival della visione e della cultura digitale, progetto finanziato dalla Commissione Europea dal 5 al 7 luglio nel Complesso Eni delOstiense. “Qui sotto – ha ricordato ricorda– è sepolto il carbone con cui per decenni è stata illuminata Roma. Oggi, invece, dopo la trasformazione di questo sito, diamo spazio all'arte digitale, una meravigliosa opportunità per il, giovani, famiglie e talenti di prim'ordine a livello internazionale.