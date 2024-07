Dramma Schumacher che disastro | fan sconvolti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 7 luglio 2024), è stata una coltellata in piena regola: i tifosi sono rimasti spiazzati e anche la famiglia è senza parole per quanto accaduto. Li hanno ricattati in maniera spietata. Li hanno minacciati di diffondere sul dark web le foto che, per tutti questi anni, si è cercato affannosamente di evitare che venissero date in pasto alla stampa. Le foto di quel giorno brutto, anzi orribile, quello in cui la vita del campione Michaelè cambiata per sempre, sebbene nessuno sappia in che misura. Michaelè stato coinvolto in un tragico incidente sugli sci (LaPresse) – Ilveggente.itDue persone sono state tratte in arresto per il ricatto alla famiglia del pilota, ma non è più questa la notizia che desta maggiore scalpore. Ha sconvolto la moglie e i figli in primis, ma anche i tifosi, conoscere i dettagli relativi a questa triste vicenda.