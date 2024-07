Cosa insegna il caso dell’aeroporto di Antalya Scrive Spartà

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 7 luglio 2024) Letteralmente significa “politica della terra”, dal greco “Gè politiké”. Eppure, spesso la geopolitica si concepisce come qualdi “non comune”, che riguarda solo “i grandi”, le diplomazie o le forze militari, in ognicome lontano dalla vita quotidiana dei cittadini. Quest’idea continua a resistere ancor oggi, nonostante ormai si viva in un mondo totalmente interconnesso e globalizzato, in cui ogni singolo evento, politico e no, che si verifica in una qualsiasi parte del mondo, può essere in grado di avere rapidamente e facilmente effetti a catena in altre parti del pianeta. Prendiamo il conflitto a Gaza che sta cambiando la geopolitica del Medio Oriente e di conseguenza come da quest’ultima, con le sue continue mutazioni, si stiano generando effetti che, dal 7 ottobre, si stanno ripercuotendo su una larghissima fetta di popolazione mondiale.