VacciniFi | valuteremosiamo per scienza

(Di sabato 6 luglio 2024) 20.09 Forza Italia analizzerà, nelle sedi opportune, quando e se la proposta del leghista" Borghi sarà messa in discussione" Lo precisano fonti del partito di Tajani in merito all'emendamento al della Lega in cui si chiede lodstop all'obbligatorietà di 8 vaccini per i minori."Siamo sempre stati per lavedremo gli studi,ascolteremo esperti". Boccia,presidente dei senatori Pd: "Se si tratta di una provocazione fa il paio con la volontà che ha animato e anima chi, a destra, ha voluto la commissione Covid".