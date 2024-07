Tutto pronto al Pin per la finale del concorso canoro ' Buona la Prima!'

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) La Spezia, 6 luglio 2024 - Siamo alle battute finali dellaedizione della!': sabato 6 luglio, a partire dalle 21, al Pin ci sarà la, alla quale parteciperanno i 18 cantanti che hanno primeggiato nelle sei tappe eliminatorie in diversi locali del territorio. Ideatore ed organizzatore Paolo Meneghini (in palio la registrazione di un ep), a presentare Alessandro 'Raffo' Raffeca. Paolo com’è stato il percorso fino a qui? “Direi sorprendente. Ilè stato pensato per essere un momento di sano divertimento, goliardico, di livello normale ed invece è diventato un verodi alto livello, ragazze, in particolare, e ragazzi, bravissimi, giovanissimi, pieni di talento e con una voglia matta di trovare il proprio spazio per esibirsi.