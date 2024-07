Sport in tv oggi sabato 6 luglio | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

Il programma e ildelloin tv per la giornata di6 giugno 2024. Seconda metà dei quarti di finale di Euro 2024 con Inghilterra-Svizzera e Olanda-Turchia. Spazio anche al tennis con il terzo turno di Wimbledon: in campo l'azzurro Lorenzo Musetti. Prosegue poi il Tour de France, mentre entra nel vivo il weekend dei motori con la MotoGP in Germania e la Formula 1 a Silverstone. Guai infine a dimenticare la Copa America, giunta ai quarti, e il Preolimpico di basket con la semifinale Italia-Lituania.