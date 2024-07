Partita aperta il giornalista francese spiazza tutti | perché Le Pen può farcela

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 6 luglio 2024) Il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella si fermerà ben al di sotto della maggioranza assoluta? Andrà a segno la strategia della "desistenza" scattata nei collegi del ballottaggio delle elezioni francesi dall'insolito asse tra sinistra e i centristi di Emmanuel Macron? A decidere il futuro della Francia sono 49,3 milioni di elettori attesi alle urne dalle 8 fino alle 20 di domenica 7 luglio. Restano da assegnare 501 seggi, dopo che i primi 76 sono stati decisi al primo turno di domenica scorsa. L'attenzione è tutta sul risultato dei lepeneisti. Se ne parla nella puntata di sabato 6 luglio di In Onda, il programma di La7. Tra gli ospiti di Marianna Aprile e Luca Telese c'è ilEric Jozsef, corrispondente di Libération, che invita a non dare per scontato quanto pronosticato dai sondaggi che vedono Rn lontano dalla maggioranza assoluta.