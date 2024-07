Navetta per visitare il centro e Cacciano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Al via domani laperin modo congiunto Fabriano, la Città della carta e della filigrana ed il borgo dei murales. "Questo intervento in favore di una delle più attrattive frazioni – spiega l’assessore al Turismo Andrea Giombi annunciando la novità - ha il senso di valorizzare in sinergia ilcittà con il territorio fabrianese. Chi viene ala nostra città può trovarsi davanti la storia della carta, del Medioevo di Allegretto e delstorico ma anche i meravigliosi e affascinanti murales di. Questa operazione è inoltre in memoria anche del signor Primo Sacconi che tanto si è speso per renderequesto borgo così unico. Il territorio fabrianese – conclude l’assessore allo sport- rappresenta una risorsa e, successivamente al finanziamento dello stradario di Castelletta, laFabriano -costituisce una opportunità bellissima per Fabriano".