La svolta di Varese | squadra più forte per convincere Mannion a restare

(Di sabato 6 luglio 2024) Calma apparente in casa Pallacanestro, ma la realtà parla di alta pressione. Tutto passa da Nico(nella foto), e dopo una stagione deludente a inizio luglio manca ancora un allenatore e un roster da completare. Attualmente, la panchina è quasi completa con Librizzi, Harris, Assui, un italiano mancante e Okeke. In quintetto ci sono le ali Justin Gray e Gabe Brown, concome regista. La ricerca di un pivot si è orientata verso profili con più esperienza europea, come Josh Shurma, noto per le sue abilità difensive. Il nuovo pivot deve essere un giocatore capace di garantire intimidazione difensiva, rimbalzi, atletismo ed energia. Per la posizione di guardia,ha sondato Prentiss Hubb, un tiratore temibile con un buon tasso atletico, già noto per aver punito i biancorossi con una tripla decisiva nel 2023.