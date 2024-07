Il grande gelo su Orbán che giova a Bruxelles e alla Nato Scrive D’Anna

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 6 luglio 2024) Nothing ofis thrown away, di Viktor “non si butta nulla”, neanche la visita a Vladimir Putin, commentano beffardi a, al Parlamento europeo e al quartier generale della. Dietro la collera e i commenti al vetriolo per il maldestro tentativo del premier ungherese di coinvolgere l’Unione europea per accreditare la sfacciata strategia del Cremlino di parlare di pace e di continuare a invadere l’Ucraina, si cela infatti la constatazione che l’iniziativa ricompatta l’Europa dopo le lacerazioni post-elettorali e rilancia l’azione dell’Alleanza atlantica a sostegno di Kyiv. “Il volo di Viktor a Mosca assomiglia molto a quello fuori drealtà di Rudolf Hess, il delfino di Adolf Hitler che mentre i nazisti mettevano a ferro e fuoco il continente tentò di trattare la pace con l’Inghilterra”, ricordano gli storici.