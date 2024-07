Il gol di Wirtz manda i quarti di finale di Euro 2024 ai supplementari

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 6 luglio 2024)-07-05 20:24:22 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Florianha segnato il gol del pareggio all’89º minuto, mentre la Germania ha costretto la Spagna a pareggiare 1-1 e ha portato aididi UEFA. Il centrocampistasi è avventato sul colpo di testa di Joshua Kimmich per insaccare il gol del pareggio, colpendo un palo e mantenendo i padroni di casa nel torneo. FLORIANSEGNALE PER LA GERMANIA! Il giovane pareggia per la nazionale di casa all’89° minuto e torna in partita ##SPECIALIZZAZIONE foto.twitter.com/zZYS7sxEZl — Calcio ITV (@itvfootball) 5 luglioIl tiro di Niclas Fullkrug su passaggio diha colpito un palo per la Die Mannschaft 13 minuti prima, mentre la squadra di Julian Nagelsmann intensificava la pressione verso la fine della partita.