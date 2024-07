Elena Irbetti atleta da Assoluti | a 17 anni medagliere d’eccezione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Vezzano, 6 luglio 2024 – La giovanissima, orgoglio di Vezzano. Una ragazzina dal volto pulito, ma dalla grinta di una leonessa. Tutto il paese ha tifato domenica scorsa ai campionatidi atletica la giovane la campionessa che ha corso al Montagna. La giovane sportiva, che abita a Vezzano inferiore, ha già coronato diversi sogni e nel suoimprese eccezionali per una ragazzina di soli 17. Ma la corsa è nel suo dna, ha raccontato più volte di correre da sempre e che le regale emozioni straordinarie. Nel 2022si è laureata Campionessa Italiana dei 1000 metri per la categoria Cadette ai Campionati Italiani di atletica che si sono svolti a Caorle, nel 2023 ha conquistato il record italiano under 18 nei 600 metri allieve di atletica leggera, nella dodicesima edizione di “Walk and Middle Distance Night”, che si è tenuta a Milano.