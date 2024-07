Calciomercato Milan si discute il rinnovo di Maignan e si cerca un terzo portiere

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 6 luglio 2024), club al lavoro per ildel contratto a Mike: il numero uno di Francia ha un accordo in scadenza nel 2026, la società rossonera è al lavoro per rinnovare il contratto a Mike. L’estremo difensore francese ha un accordo in scadenza il 30/06/2026, guadagna tre milioni e duecentomila euro all’anno. Per prolungare il rapporto gli agenti di Mikechiedono altri due anni di contratto (quindi fino al 30/06/2028) e soprattutto un ingaggio in linea con quelli dei portieri più forti in circolazione. Si tratta a fari spenti, il coltello dalla parte del manico ce l’hanno i dirigentiisti: le maggiori squadre europee sono a posto a livello di portieri titolari. Non è escluso che Mikefinisca per rinnovare il contratto, portando gli emolumenti sui 5.