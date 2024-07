Toninelli scatenato la gag con il profumo | Grillino non Fassino | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Danilostupisce i suoi follower e prende in giro apertamente Piero. Mentre tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si cerca faticosamente di cementificare il campo largo all'indomani delle europee e delle amministrative, l'ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti del Conte I spiazza colleghi, alleati e fan con unironico che potrebbe provocare più di qualche imbarazzo. Set del: un duty free di un non meglio specificato aeroporto, reparto profumeria. Il genio creativo si impadronisce dell'ex senatore 5 Stelle quando telefono alla mano, si trova davanti ai profumi. Inizia a registrare mostrando ai follower i prodotti esposti e maliziosamente commenta: “Sono all'interno di un Duty Free dell'aeroporto e vedo questi profumi meravigliosi – la battuta è solo al preludio – Poi mi viene in mente, che è indagato per averne preso uno, averlo messo in saccoccia ed essersene andato senza pagare”.