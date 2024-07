Strada sporca dopo la maturità Donna scivola polso rotto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Èta su una poltiglia di farina, uova e spumante sparsi sul pavimentoi festeggiamenti dellaa pochi passi dal liceo Galvani e si è fratturata un. È successo lunedì scorso, intorno alle 20, quando una signora sulla cinquantina è caduta sulla scala che collega il portico dell’istituto superiore con la piazzetta di Santa Lucia. La, che è stata dimessa dall’ospedale Maggiore con il braccio ingessato e una prognosi di trenta giorni, stava scendendo le scale quando a un certo punto èta a causa della presenza sul pavimento di rimasugli di spumante, farina e uova dovuti ai festeggiamenti per la fine degli esami di. La signora, in un primo momento, è tornata a casa in autobus senza ricorrere a cure mediche.