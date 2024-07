Sipario sul Pandoro-gate Niente ricorso al Tar Ferragni si tiene la multa | Così evita altre sanzioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Si rassegna a pagare lada 1 milione di euro suldi Natale, ma almeno è salva sul fronte pasquale. E forse mette in sicurezza anche il negozio milanese. I legali di Chiarahanno depositato al Tar del Lazio la rinuncia alcontro l’Agcom sul caso Balocco: l’influencer non chiederà l’annullamento delleinflitte alle sue società Fenice e Tbs crew per la presunta pubblicità ingannevole del Pink Christmas lanciato sul mercato nel 2022, ma dovrebbersi quelle ulteriori sulle uova di cioccolato. Ormai è una questione di equilibrismo. Mentre l’impero vacilla, salvare il salvabile diventa la parola d’ordine per la donna che non doveva chiedere mai. E se per ottenere la grazia bisogna abbassare la testa e accettare un’intesa informale, che intesa sia.