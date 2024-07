Roma | Satta Superare carenze assistenza partire da ddl 483

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024): In Senato presentato documento con 5 proposte da comunità scientifica– “C’è una notevole vivacità in termini di analisi e proposte che proviene dalla comunità scientifica intorno all’ambito sanitario dell’oftalmologia, in particolare delle malattie ottico-retiniche. Un segnale di positiva attesa, ritengo, rispetto al lavoro che il nostro Intergruppo potrà sviluppare per contribuire a dar corpo a nuove scelte di politica sanitaria, che consentano dileassistenziali e organizzative nel settore. Questo, a cominciare dal disegno di legge 483 a tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative, del quale sono relatore“. Così il senatore Giovanni, co-presidente insieme all’onorevole Matteo Rosso dell’Intergruppo Parlamentare Prevenzione e Cura delle Malattie degli Occhi, aprendo oggi ala conferenza stampa dal titolo ‘Benessere visivo e qualità di vita.