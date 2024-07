La gelateria De’ Coltelli compie 20 anni e festeggia con golosissimi premi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Pisa, 5 luglio 2024 - La rinomataDe’, fondata da Gianfrancesco Cutelli l'8 luglio 2004, celebra il suo ventesimoversario con una serie di eventi eesclusivi per i suoi clienti. In occasione deimenti chiunque sia nato l'8 luglio potrà ricevere una vaschetta da 500g di gelato gratis. Chi invece è nato esattamente l'8 luglio 2004 avrà diritto a una vaschetta da 1 kg di gelato e una serie di gadget firmati dalla visual designer Valeria Taddei. Ma il regalo più goloso sarà riservato a chi quel giorno consumando il gelato alla nocciola troverà una delle 3 nocciole d’oro presenti all’interno della carapina: i tre fortunati vincitori potranno godere di un gelato gratuito al giorno per un intero anno. L’idea è un chiaro omaggio a Willy Wonka e al capolavoro letterario di Roald Dahl, La fabbrica del Cioccolato.