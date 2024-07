Furbetto del cartellino a processo Esce dal Comune in orario di lavoro condannato a 9 mesi e 10 giorni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il comandante della polizia locale di Reggio Emilia Stefano Poma è stato risentito in tribunale per chiarire alcuni aspetti delle indagini. Poi le parti si sono di nuovo confrontate, ribadendo le proprie richieste. Per un 61enne modenese, accusato di essere uscito dagli uffici municipali i Reggio indiper sbrigare faccende personali, e licenziato dal, il pubblico ministero aveva chiesto un anno di reclusione e 600 euro di multa. L’avvocato difensore Leonardo Teggi aveva domandato l’assoluzione, in subordine la non punibilità per tenuità del fatto o il minimo della pena. Il giudice Silvia Semprini ieri ha emesso la sentenza: lo haa 9e 10per truffa, con la sospensione condizionale della pena, e riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante di aver commesso il fatto ai danni deldi Reggio, con l’abuso di relazione di prestazione d’opera.