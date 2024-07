E alla fine arriva Polly | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 5 luglio 2024) E: trama, cast e streaming delStasera, venerdì 5 luglio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Edel 2004 diretto da John Hamburg. La pellicola è una commedia romantica che ha per protagonisti Ben Stiller e Jennifer Aniston, affiancati da Philip Seymour Hoffman, Debra Messing, Hank Azaria e Alec Baldwin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Reuben Feffer è un tranquillo agente assicurativo, specializzato nel calcolare rischi. Metodico e preciso, Reuben nella sua vita ha sempre valutato scrupolosamente ogni sua mossa, compreso il matrimonio con Lisa Kramer, con la quale pensa di aver finalmente trovato la felicità. Ma quando la neo-moglie lo tradisce con un istruttore di sub francese, Claude, addirittura il primo giorno della loro luna di miele a St.