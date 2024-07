Basket femminile Venezia e Schio già ammesse alla fase a gironi della prossima Eurolega

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) In un’estate particolarmente negativa per il movimento italiano del, con la Serie A che ha perso in un colpo solo tre club come Virtus Bologna, Virtus Eirene Ragusa e Oxygen Roma, arriva quest’oggi una buona notizia relativastagione di. Il Bel Paese potrà schierare infatti due squadre nella regular seasonmassima competizione continentale. Tra le 13 formazionidirettamentefigurano anche le campionesse nazionali in carica dell’Umana Reyered il Famila, finalista scudetto e vincenteCoppa Italia 2024. L’elenco comprende inoltre Fenerbahce (in trionfo nelle ultime due edizioni consecutive), Villeneuve d’Ascq-LM, Valencia, DVTK HUN-Therm Miskolc, ZVVZ USK Praga, Polkowice, Olympiacos, CBK Mersin, Tango Bourges, Perfumerias Avenida Salamanca e Uni Gyor.